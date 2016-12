Deutet David Alaba seinen Bayern-Abschied an?

Samstag, 24.12.2016

Im vergangenen März verlängerte David Alaba seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2021. Gerüchte um seine Person konnte dieser Umstand aber nie bremsen. Klubs aus ganz Europa - darunter die Elite des Weltfußballs - wurden mit dem österreichischen Linksverteidiger in Verbindung gebracht.

Ein Facebook-Posting zum Jahresabschluss entfacht nun neue Spekulationen um seine Person. "Can't tell you where I'm going, just know I won't stop. Goodbye to the bottom, hello to the top", ließ Alaba via Facebook die Welt wissen. "Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Ich weiß nur, dass ich nicht aufhören werde", so das kryptische Alaba-Statement übersetzt.

Die Premier League feiert Weihnachten © SPOX 1/18 FC Arsenal /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover.html © SPOX 2/18 AFC Bournemouth /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=2.html © SPOX 3/18 FC Burnley /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=3.html © SPOX 4/18 FC Chelsea /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=4.html © SPOX 5/18 Crystal Palace /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=5.html © SPOX 6/18 FC Everton /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=6.html © SPOX 7/18 Hull City /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=7.html © SPOX 8/18 Leicester City /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=8.html © SPOX 9/18 FC Liverpool /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=9.html © SPOX 10/18 Manchester City /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=10.html © SPOX 11/18 Manchester United /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=11.html © SPOX 12/18 FC Middlesbrough /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=12.html © SPOX 13/18 FC Southampton /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=13.html © SPOX 14/18 AFC Sunderland /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=14.html © SPOX 15/18 Tottenham Hotspurs /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=15.html © SPOX 16/18 FC Watford /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=16.html © SPOX 17/18 West Bromwich Albion /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=17.html © SPOX 18/18 West Ham United /at/sport/fussball/diashow/1612/Christmas-Jumper/christmas-jumper-premier-league-weihnachtspullover,seite=18.html

Lässt man den Text durch die Google-Suche laufen, landet man bei Lyrics des Rappers J. Cole. Doch Alaba ist wohl freilich bewusst, dass er damit erneut Transfergerüchte anheizt. Mit Absicht? Die Kritik und Diskussionen um seine Person lassen Alaba jedenfalls recht kalt, wie er in einem Interview verriet. "Es macht mich auch stolz, wenn so viel über mich diskutiert wird, denn es zeigt, dass die Erwartung sehr hoch ist, vielleicht manchmal auch zu hoch. Das kommt nicht von ungefähr, weil ich schon oft gezeigt habe, dass ich ein guter Spieler bin."

David Alabas Steckbrief