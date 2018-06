Formel-1-Reise Hockenheim: Tipps für ein unvergessliches Renn-Wochenende

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Fast jeder große Fan der Formel 1 wünscht sich einmal ein Event der Rennboliden live zu erleben. Die ungeheure Motorleistung, qualmender Asphalt und eine beeindruckende Soundkulisse am eigenen Leib zu spüren ist ein Event, welches man so schnell nicht wieder vergisst. Die meisten deutschen Formel-1-Fans haben den Fokus dabei vor allem auf das Formel-1-Rennen am Hockenheimring.

Auch unter den Rennfahrern der Formel 1 ist diese Strecke sehr beliebt und sorgt für ein weltweites Medienspektakel. Für Fans der Formel 1 ist der Hockenheimring ein sehr beliebtes Ziel, da die Anreise keine großen Strapazen mit sich bringt. Diese legendäre Rennstrecke wird von vielen passionierten Motorsport-Fans als beliebtes Ausflugziel genutzt. So planen mittlerweile immer Fans einen Kurzurlaub am Hockenheimring. Vor allem Familien nutzen immer öfters die Gelegenheit für einen unvergesslichen Kurztrip. So haben wir Ihnen im Folgenden eine Reihe von nützlichen Tipps für die Planung eines Formel-1-Wochenendes am Hockenheimring zusammengestellt.

Formel-1-Tickets für Hockenheimring Online bestellen

Um ein Formel-1-Rennen direkt an der Rennstrecke zu erleben, benötigt es natürlich auch ein Ticket. So sollten sich Fans der Formel 1 schon frühzeitig um Ticket bemühen. Damit man den Ticketeinkauf für das Rennen am Hockenheimring schnell und problemlos abwickeln kann, lohnt sich ein Blick auf die Plattform von Global-Tickets. Der Service und der Versand der Tickets gelingen mühelos und lassen Motorsport-Fans in den Genuss eines einzigartigen Rennerlebnisses kommen. Die Tickets für das Formel-1-Rennen am Hockenheimring lassen sich entweder nur für den Renntag oder gleich in einem 3-Tages-Ticket buchen. So verpasst man keine Sekunde mehr auf der Rennstrecke und erlebt einen Moment, an den man sich noch lange erinnern wird.

Global-Tickets - Ticketagentur für alle Event-Highlights

Global-Tickets ist ein starker Partner bei der Ticketsuche für Events aller Art. Von Musik-Events über Sport-Events findet man auf der Plattform von Global-Tickets ein breites Angebot für einmalige Momente. Hier kommen Rennsport-Freunde voll auf ihre Kosten und können sich ein Ticket suchen, welches genau zu ihren persönlichen Präferenzen passt. Ob alleine, mit Freunden oder der ganzen Familie kann so ein Motorsport-Event besucht werden, welches das Herz jedes Formel-1-Fans höherschlagen lässt.

Unterkunft am Hockenheim finden

Natürlich benötigt es für eine Wochenendreise am Hockenheimring auch eine Unterkunft. Hier gilt es sich frühzeitig um ein Hotel, eine Ferienwohnung oder ein Appartement zu kümmern, um überteuerten Preisen aus dem Weg zu gehen. Ein Blick auf eine Plattform für Vergleichsangebot im Bereich Hotel und Ferienwohnungen kann sich lohnen, um auch wirklich das günstigste Angebot zu finden.