Eishockey-WM: Österreich gegen Italien heute live im TV und im Livestream

Das österreichische Eishockey-Nationalteam trifft am heutigen Montag im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt auf die ebenfalls noch sieglosen Italiener (ausgewählte Spiele live auf DAZN). SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat bei der WM in der Slowakei auch das sechste Spiel verloren. Die stark ersatzgeschwächte ÖEHV-Auswahl unterlag am Sonntag in Bratislava Tschechien mit 0:8. Italien verlor sein letztes Spiel mit 1:7 gegen Norwegen. Die beiden Kontrahenten stehen mit jeweils null Punkten am Tabellenende der Gruppe B, Österreich kassierte in sechs Spielen 36 Gegentore, die Italiener 45. Im Toreschießen tun sich beide Teams schwer - die rot-weiß-rote Auswahl hält bei sechs Treffern, der Gruppenletzte Italien bei einem einzigen.

Österreich Spielplan: Matches bei der Eishockey-WM 2019

Österreich ist bei der Auslosung der Eishockey-WM in Gruppe B gerutscht und trägt alle seine Gruppenspiele in Bratislava (Slowakei) aus.

Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis 11.05.2019 16.15 Uhr Lettland 2:5 12.05.2019 12.15 Uhr Russland 0:5 14.05.2019 20.15 Uhr Schweiz 0:4 16.05.2019 16.15 Uhr Schweden 1:9 17.05.2019 16.15 Uhr Norwegen 3:5 19.05.2019 16.15 Uhr Tschechien 0:8 20.05.2019 20.15 Uhr Italien -

Eishockey-WM 2019: Übertragung im Free-TV und Livestream

DAZN zeigt die komplette Eishockey-WM live. Die Eishockey-Fans kommen nicht nur während der WM bei DAZN auf ihre Kosten. Es werden auch Spiele aus der NHL und KHL gezeigt.

Der ORF überträgt alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft sowie ausgewählte Top-Spiele live auf ORF Sport+. Außerdem sind sämtliche Übertragungen auch als Livestream in der TVthek abrufbar. Das Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt zwischen Österreich und Italien zeigt der ORF am Montag ab 20:00 Uhr live auf ORF Sport+.

Eishockey-WM 2019: Österreichs Kader

Österreichs Teamchef Roger Bader kann mit Michael Raffl auf einen NHL-Profi zurückgreifen. Der ÖEHV-Kader im Überblick:

Tor : Lukas Herzog (RB Salzburg/7 Länderspiele), David Kickert (Linz/54), Bernhard Starkbaum (Vienna Capitals/109)

Verteidigung : Dominique Heinrich (Salzburg/69 Länderspiele/13 Tore), Alexander Pallestrang (Salzburg/50/4), Patrick Peter (Vienna Capitals/38/0), Markus Schlacher (VSV/76/3), Martin Schumnig (KAC/106/2), Steven Strong (KAC/32/6), Clemens Unterweger (KAC/39/3), Raphael Wolf (Dornbirn/5/0)

Angriff: Benjamin Baumgartner (Davos/SUI/7/0), Alexander Cijan (Salzburg/31/7), Manuel Ganahl (Lukko/FIN/86/15), Lukas Haudum (Pantern/SWE/53/10), Raphael Herburger (Salzburg/79/12), Fabio Hofer (Ambri-Piotta/SUI/51/9), Thomas Hundertpfund (KAC/106/17), Konstantin Komarek (Malmö/SWE/58/13), Patrick Obrist (Kloten/SUI/30/1), Michael Raffl (Philadelphia Flyers/NHL/74/19), Thomas Raffl (Salzburg/90/31), Alexander Rauchenwald (Salzburg/39/3), Peter Schneider (Vienna Capitals/19/6), Dominic Zwerger (Ambri-Piotta/SUI/25/9)

Eishockey-WM 2019 : Tabelle in Gruppe B nach der Tschechien-Partie

Trotz sechs Niederlagen liegt Österreich bislang auf Platz sieben in der Tabelle. Auch Italien konnte noch keinen Punkt einfahren, hat aber das schlechtere Torverhältnis.