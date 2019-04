Vienna Capitals - KAC: Game 5 der EBEL-Playoff-Finals im Livestream & TV sehen

Die Vienna Capitals empfangen den Klagenfurter AC am Ostermontag zum Game 5 der packenden Final-Serie in der EBEL. Nach vier Duellen steht es in der Serie 2:2, die Wiener wollen am Montagabend den Heimvorteil nutzen. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Die Vienna Capitals treten nach dem 2:3 am Samstag beim KAC zu Spiel fünf vor den eigenen Fans an, ein Erfolg ist beim Stand der Serie von 2:2 am Ostermontag ob der Heimstärke beider Teams fast Pflicht.

Vienna Capitals - KAC: Wo kann ich das Spiel live im TV & Livestream sehen?

Das Spiel wird ab 16.55 Uhr live auf Servus TV übertragen. Über den Livestream der Mediathek des Privatsenders gibt es das Spiel ebenfalls in voller Länge zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel ebenfalls live, die Übertragung beginnt dort bereits um 16.45 Uhr auf Sky Sport 3. Charly Leitner kommentiert die Partie live aus Wien.

EBEL Playoff Finals: Vienna Capitals vs. KAC

Stand in der Serie: 2-2

Spiel Datum Heim Gast Ergebnis Game 1 14.04.2019 Vienna Capitals KAC 3:2 OT Game 2 16.04.2019 KAC Vienna Capitals 1:0 Game 3 18.04.2019 Vienna Capitals KAC 3:2 Game 4 20.04.2019 KAC Vienna Capitals 3:2 Game 5 22.04.2019 Vienna Capitals KAC - Game 6 24.04.2019 KAC Vienna Capitals - Game 7 27.04.2019 Vienna Capitals KAC falls nötig

