KAC - Vienna Capitals: Spiel 6 der EBEL-Playoff-Finals heute im Livestream & TV sehen

Am heutigen Mittwoch kann sich der KAC zum 31. Mal zum Meister krönen, wenn in der Klagenfurter Stadthalle ein Heimsieg gegen die Vienna Capitals gelingt. In der spannenden Finalserie der EBEL führen die Rotjacken mit 3:2, nachdem am Ostermontag ein 2:0-Auswärtssieg bei den Capitals in Wien-Kagran gelang. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Die Vienna Capitals stehen mit dem Rücken zur Wand. Eine Niederlage in Spiel 6 bedeutet den Meistertitel für den KAC. In der ausverkauften Klagenfurter Stadthalle wird die Wiener ein Hexenkessel erwarten. Die Caps wollen die Serie zu einem alles entscheidenden Spiel 7 nach Wien zurückholen.

KAC - Vienna Capitals: Wo kann ich das Spiel live im TV & Livestream sehen?

Das Spiel wird ab 20:15 Uhr live auf ServusTV übertragen. Über den Livestream (ab 20 Uhr) des Privatsenders gibt es das Spiel ebenfalls in voller Länge zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel ebenfalls live, die Übertragung beginnt dort um 20 Uhr auf Sky Sport 3. Puck-drop ist um 20:20 Uhr. Guido Friedrich kommentiert die Partie live aus Klagenfurt.

EBEL Playoffs Finals: KAC vs. Vienna Capitals

Stand in der Serie: 3:2

Spiel Datum Heim Gast Ergebnis Game 1 14.04.2019 Vienna Capitals KAC 3:2 OT Game 2 16.04.2019 KAC Vienna Capitals 1:0 Game 3 18.04.2019 Vienna Capitals KAC 3:2 Game 4 20.04.2019 KAC Vienna Capitals 3:2 Game 5 22.04.2019 Vienna Capitals KAC 0:2 Game 6 24.04.2019 KAC Vienna Capitals - Game 7 27.04.2019 Vienna Capitals KAC falls nötig

EBEL: Meister der letzten Jahre