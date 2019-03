Vienna Capitals führen nach Krimi gegen RB Salzburg

Die Vienna Capitals haben das erste Spiel im EBEL-Halbfinale gegen Red Bull Salzburg für sich entschieden. In einer rassig geführten Partie fiel die Entscheidung in den letzten fünf Spielminuten: Nach einer engen Auftaktpartie setzten sich die Gastgeber mit 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) durch.

"Es ging hin und her, aber wir wussten, dass es ein enges Spiel wird", sagte Chris DeSousa, der mit seinem 3:2 in der 56. Minute für die Entscheidung sorgte. "Man kann Salzburg nicht komplett kaltstellen, aber ich bin glücklich, dass wir die Partie gewonnen haben", sagte Coach Dave Cameron.

In der Erste Bank Arena in Wien sahen mehr als 5.000 Zuschauer packendes Play-off-Hockey. In den ersten beiden Dritteln hatten die Caps ein leichtes Plus an Torchancen, die Salzburger bei ihren aber mehr Qualität. Kelly Tessier besorgte die Führung der Caps (9.), doch nur 50 Sekunden nach Wiederbeginn traf Thomas Raffl zum Ausgleich (21.). Bobby Raymond legte für die Gäste nach (28.), ehe Sondre Olden das 2:2 erzielte (30.). Dieses Tor wurde allerdings erst nach minutenlangem Video-Studium gegeben.

Im dritten Abschnitt schien es vorerst auf eine Verlängerung hinauszulaufen, die Wende brachte ein Penalty in der 51. Minute. Der davor am Torschuss gehinderte Tessier vergab die Führungschance zwar, in Folge übernahm der Gewinner der Pick Round aber klar das Kommando. Als dann klar bessere Mannschaft scorte Christopher DeSousa nach Fehler von Salzburg-Goalie Stephen Michalek das 3:2 (56.), das 4:2 durch Peter Schneider fünf Sekunden vor Spielende ins leere Salzburg-Tor war nur noch Draufgabe.

"Im zweiten Drittel haben wir schön gedrückt. Am Schluss waren sie vielleicht die glücklicheren. Auch ich habe zwei, drei Chancen vergeben, in den Playoffs musst du die machen", haderte Salzburgs Raphael Herburger. "Wir waren voll dabei und freuen uns auf die Heimspiele. Ich bin stolz auf die Mannschaft, uns fehlt nicht viel." RB-Coach Andreas Brucker sagte nach dem Spiel: "Das 2:2 war für mich ganz klar hoher Stock. Solche Dinge entscheiden. Aber es war nur eines von sieben Spielen."

Das zweite Halbfinale zwischen KAC und Graz 99ers ging torlos über die 60 Minuten. Bereits eine zweite Overtime muss über den Sieger in Game 1 entscheiden.

Weitere Infos folgen in Kürze.

Vienna Capitals - Red Bull Salzburg 4:2 (1:0,1:2,2:0)

Erste-Bank-Arena, 5.050 Zuschauer

Tore: Tessier (9.), Olden (30./PP1), DeSousa (56.), Schneider (60./empty net) bzw. Raffl (21.), Raymond (28.).

Strafminuten: 8 bzw. 20 plus 10 Raymond.

Stand in der Serie: 1:0. 2. Spiel am Sonntag (14.00 Uhr MESZ) in Salzburg.