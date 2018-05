Eishockey-WM: Österreich heute live im TV und Livestream sehen

ECM Prague Open Women Single Live WTA Prag: Halbfinale BMW Open Men Single Live ATP München: Viertelfinale Istanbul Open Men Single Live ATP Istanbul: Viertelfinale Matchroom Boxing Live Tony Bellew vs David Haye -

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der A-Weltmeisterschaft in Dänemark den Klassenerhalt als Ziel. Dies gelang der ÖEHV-Auswahl letztmals vor 14 Jahren. SPOX liefert alle Infos zur den Spielen der Österreicher sowie zu den Übertragung im TV und per Livestream.

Österreich spielt in der Gruppe A in Kopenhagen und hat mit Titelverteidiger Schweden und Olympiasieger Russland zwei Topfavoriten zum Gegner. Die im Kampf um den Klassenerhalt wohl entscheidenden Partien steigen am 11. und 12. Mai gegen Frankreich bzw. Weißrussland.

Alle Spiel der Österreicher werden im ORF live übertragen. ORF Sport+ zeigt alle Begegnungen live, daneben gibt es in der TVthek des ORF einen Internet-Livestream.

Eishockey-WM 2018: Spielplan der österreichischen Mannschaft

Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis Samstag, 05.05.2018 12.15 Uhr Schweiz Sonntag, 06.05.2018 12.15 Uhr Russland Dienstag, 08.05.2018 16.15 Uhr Slowakei Mittwoch, 09.05.2018 20.15 Uhr Schweden Freitag, 11.05.2018 16.15 Uhr Frankreich Samstag, 12.05.2018 16.15 Uhr Weißrussland Dienstag, 14.05.2018 20.15 Uhr Tschechien

Die ÖEHV-Auswahl hat zuletzt 2004 in Prag den Klassenerhalt geschafft, 2013 in Helsinki und 2015 in Prag reichten starke Leistungen und zwei Siege nicht. Nun soll diese Negativserie enden.

Michael Raffl, der einzige NHL-Legionär im Kader, wird in den ersten zwei Spielen am Samstag gegen die Schweiz und am Sonntag gegen Russland (jeweils 12.15 Uhr) noch fehlen.

ÖEHV-Team bei der Eishockey-WM 2018: Österreichs Kader

Position Spieler Team Torhüter Bernhard Starkbaum Red Bull Salzburg Torhüter David Kickert Vienna Capitals Torhüter David Madlener Klagenfurter AC Verteidiger Stefan Ulmer HC Lugano (SUI) Verteidiger Martin Schumnig Klagenfurter AC Verteidiger Mario Altmann Black Wings Linz Verteidiger Markus Schlacher Villacher SV Verteidiger Dominique Heinrich Red Bull Salzburg Verteidiger Clemens Unterweger Graz 99ers Stürmer Brian Lebler Black Wings Linz Stürmer Alexander Rauchenwald Red Bull Salzburg Stürmer Lukas Haudum Malmö Redhawks (SWE) Stürmer Dominic Zwerger HC Ambri-Piotta (SUI) Stürmer Manuel Ganahl Klagenfurter AC Stürmer Fabio Hofer Black Wings Linz Stürmer Thomas Hundertpfund Klagenfurter AC Stürmer Daniel Woger Graz 99ers Stürmer Konstantin Komarek Karlskrona HK (SWE)

Eishockey-WM: Die Tabelle der Gruppe A

Platz Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. Russland 0 0 0 Schweden 0 0 0 Tschechien 0 0 0 Schweiz 0 0 0 Weißrussland 0 0 0 Slowakei 0 0 0 Frankreich 0 0 0 Österreich 0 0 0