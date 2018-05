Eishockey-WM: Österreich bleibt auch gegen Frankreich sieglos

Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Halbfinale -

Session 2 World Championship Weißrussland -

Tschechien World Championship USA -

Südkorea European Challenge Cup Cardiff -

Gloucester NHL Capitals @ Lightning (Spiel 1) World Championship Slowakei -

Schweden World Championship Lettland -

Deutschland BSL Galatasaray -

Anadolu Efes World Championship Österreich -

Weißrussland World Championship Dänemark -

Südkorea European Rugby Champions Cup Leinster -

Racing 92 Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Finale Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Lille World Championship Kanada -

Finnland World Championship Russland -

Schweiz Glory Kickboxing Glory 53: Lille IndyCar Series Indycar Grand Prix Indianapolis NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 1) Liga ACB Bilbao -

Saski Baskonia FIA World Rallycross Championship 3. Lauf: Circuit Jules Tacheny World Championship Norwegen -

USA World Championship Frankreich -

Tschechien Liga ACB Teneriffa -

Barcelona World Championship Deutschland -

Finnland World Championship Schweiz -

Schweden NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 1) NHL Capitals @ Lightning (Spiel 2) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 1 World Championship Südkorea -

Norwegen World Championship Russland -

Slowakei World Championship Kanada -

Lettland World Championship Tschechien -

Österreich NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 2) NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 2 World Championship Finnland -

USA World Championship Schweiz -

Frankreich World Championship Kanada -

Deutschland World Championship Weißrussland -

Slowakei World Championship Lettland -

Dänemark World Championship Russland -

Schweden NHL Lightning @ Capitals (Spiel 3) NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 3 NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 3) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 4 Premier League Darts Premier League: London NHL Lightning @ Capitals (Spiel 4) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Viertelfinals Pro14 Glasgow -

Scarlets NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 4) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 1 Premiership Saracens -

Wasps Premiership Exeter -

Newcastle Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 2 Liga ACB Valencia -

Barcelona NHL Capitals @ Lightning (Spiel 5, falls nötig) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) Liga ACB Saragossa -

Fuenlabrada Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Finale World Championship Eishockey-Weltmeisterschaft NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 5, falls nötig) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6, falls nötig) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) Internationaux de Strasbourg Women Single Internationaux de Strasbourg -

Tag 4 NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7) Lyon Open Men Single ATP Lyon: Viertelfinale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Viertelfinale NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig)

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Dänemark das erste Entscheidungsspiel im Abstiegskampf verloren. Die Auswahl von Teamchef Roger Bader unterlag am Freitag in Kopenhagen Frankreich mit 2:5 (1:2,1:2,0:1). Damit kommt es am Samstag (16.15 Uhr) gegen Weißrussland zu einem direkten Duell um den Klassenerhalt.

Die ÖEHV-Auswahl hatte dank Kapitän Thomas Hundertpfund (4.) einen perfekten Start und schaffte durch NHL-Stürmer Michael Raffl (32./PP) das 2:2. Die Franzosen nutzten aber ihre Powerplay-Stärke mit drei Treffern zum Sieg und damit den Verbleib in der A-WM. Damien Fleury (10., 35./PP2) und Sacha Treille (14./PP, 42./PP) jeweils mit einem Doppelpack sowie Teddy da Costa (38.) erzielten die Treffer für die "Equipe Tricolore". Österreich droht damit der siebente Abstieg in Folge, zum bisher letzten Mal gelang 2004 in Prag der Klassenerhalt.

Umstellungen in Österreichs Sturmlinien

Teamchef Roger Bader stellte drei Sturmlinien um. Der von seiner Erkrankung genesene Hofer spielte an der Seite von Michael Raffl und Center Konstantin Komarek. Auch die bisher starke Youngster-Linie wurde getrennt, Lukas Haudum wechselte auf die Center-Position mit Dominic Zwerger und Peter Schneider an den Flügeln.

Das Spiel begann perfekt für die Österreicher, gleich der erste Schuss saß. Nach Pass von Dominique Heinrich zog Hundertpfund ab und traf ins Kreuzeck (4.). Doch der Faden riss schnell. Nach einem regelkonformen Check von Patrick Spannring, bei dem sich Florian Chakiachvili verletzte, schlich sich im rot-weiß-roten Spiel immer mehr Unsicherheit ein. Peter Schneider vergab noch die Riesenchance auf das 2:0 (8.), danach übernahmen die Franzosen das Kommando und gingen durch Fleury (10.) und Treille (14./PP) in Führung.

Raffl schreibt an

Mit neuen Linien und viel Druck startete die Bader-Truppe ins Mitteldrittel. Hundertpfund (22.), Manuel Ganahl (24.) und Dominic Zwerger (24.) vergaben ihre Chancen, ehe Raffl der Ausgleich gelang. Der Stürmer der Philadelphia Flyers erzielte im Powerplay sein erstes Turniertor (32.).

Doch der Gleichstand hielt nicht lange. Fleury im Zwei-Mann-Überzahlspiel (35.) und T. da Costa (38.), der mit einem Konter eine Druckphase der Österreicher beendete, brachten die Franzosen 4:2 voran. Treille fixierte zu Beginn des Schlussdrittels (42.) mit dem dritten Powerplay-Tor den Endstand.

Hundertpfund und Co. gaben zwar nicht auf, machten Druck und erspielten sich noch einige gute Chancen, allerdings ohne Erfolg. Österreich ist damit seit 14 Jahren bei Weltmeisterschaften gegen Frankreich sieglos.

Eishockey-WM 2018: Spielplan der österreichischen Mannschaft