Junges ÖEHV-Team unterliegt Ungarn nach starkem Comeback

Family Circle Cup Women Single Live WTA Charleston: Tag 3 (Volvo Car Stadium) Family Circle Cup Women Single Live WTA Charleston: Tag 3 (A. Gibson Club Court) Basketball Champions League Live Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Live Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Live Straßburg -

AEK Athen NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Liverpool Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers World Rugby Sevens Series Hongkong: Tag 1 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Ulster Premiership Sale -

Wasps Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 NBA Cavaliers @ 76ers World Rugby Sevens Series Hongkong: Tag 2 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 NHL Devils @ Capitals World Rugby Sevens Series Hongkong: Tag 3 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Liga ACB Real Madrid -

Obradoiro BSL Anadolu Efes -

Besiktas Premiership Exeter -

Gloucester NBA Mavericks @ 76ers Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards NBA Bucks @ 76ers Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Sheffield Liga ACB Valencia -

Saski Baskonia Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale Premiership Newcastle -

Sale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale BSL Besiktas -

Gaziantep Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale Pro14 Leinster -

Treviso Liga ACB Saski Baskonia -

Teneriffa Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Finale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Premiership Saracens -

Bath Liga ACB Malaga -

Barcelona Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale

Mit neun Debütanten in seinen Reihen hat das österreichische Eishockey-Nationalteam am Mittwoch eine 3:4 (0:1,1:2,2:0;0:1)-Niederlage nach Verlängerung gegen Ungarn bezogen. ÖEHV-Teamchef Roger Bader startete ohne zahlreiche, bei ihren Clubs engagierte WM-Kandidaten in die Vorbereitung auf die Titelkämpfe im Mai in Dänemark. Das nach seinen Worten "jüngste Team aller Zeiten" schlug sich achtbar.

Die Magyaren, denen das Match als Test für die Heim-B-WM dient, gingen in Szekesfehervar durch einen Treffer von VSV-Legionär Istvan Sofron schon nach 80 Sekunden in Führung. Im Mittelabschnitt rächten sich die Strafen der Österreicher, Csanad Erdely und Gergö Nagy nützten dies zu zwei Powerplay-Treffern innerhalb von eineinhalb Minuten (32.).

Ganahl und Strong führen Österreich zurück

ÖEHV-Kapitän Manuel Ganahl gelang noch vor der letzten Pause das 1:3 (38.). Im Schlussabschnitt agierten die Gäste sogar überlegen, Verteidiger Steven Strong scorte zweimal (49., 55.). Doch ein Happy-end war den Österreichern nicht vergönnt: Andrew Sarauer stellte nach 33 Sekunden der Overtime den Erfolg der Heimischen sicher.

Am Donnerstag (19.15 Uhr) folgt in Wien ein weiteres Duell mit Ungarn, das zweite von insgesamt neun ÖEHV-Matches im Vorfeld der WM.

Teamchef Bader zeigt sich zufrieden

Teamchef Roger Bader war mit dem Auftritt des Teams im Großen und Ganzen zufrieden. "Es war im Vorfeld sicher nicht zu erwarten, dass es eine so ausgeglichene Partie wird. Auf den zweiten 30 Spielminuten können wir aufbauen und am Donnerstag wieder so auftreten", meinte der Schweizer.

Das Remis nach 60 Minuten gehe in Ordnung. "In den ersten 30 Minuten waren wir sicher noch ein wenig nervös und mussten uns erst als Team finden", betonte Bader. "Es ist aber äußerst positiv, dass wir einen 0:3-Rückstand aufgeholt haben. Das heißt, dass unsere Trainingseinheiten einen guten Effekt auf die Kondition der Spieler nehmen."