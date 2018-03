Vienna Capitals und Red Bull Salzburg legen im EBEL-Halbfinale vor

Miami Open Women Single Live WTA Miami: Tag 6 NCAA Division I Live Villanova -

Texas Tech NBA Spurs @ Bucks NCAA Division I Kansas -

Duke Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 BSL Anadolu Efes -

Tofas NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Pressekonferenz Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Public Workout Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2 NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Weigh-In European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais NBA Pelicans @ Cavaliers BSL Besiktas -

Banvit European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single WTA Miami: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights NBA Hornets @ Wizards Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens NHL Bruins @ Flyers Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NHL Predators @ Lightning Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 2 Basketball Champions League Monaco -

Banvit NBA Warriors @ Thunder Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Liverpool Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Ulster Premiership Sale -

Wasps Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 NBA Cavaliers @ 76ers Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 NHL Devils @ Capitals

Die Vienna Capitals und Red Bull Salzburg sind am Sonntag mit Heimsiegen ins Halbfinale der Erste Bank Eishockey-Liga gestartet. Der Titelverteidiger aus Wien feierte gegen HCB Südtirol einen 4:0-Sieg, die Salzburger setzten sich gegen die Black Wings Linz mit 3:2 durch. Die zweiten Spiele der "best of seven"Serien gehen am Dienstag in Bozen und Linz über die Bühne.

Die Caps hatten im Vorjahr auf dem Weg zum Meistertitel Bozen im Halbfinale problemlos eliminiert und starteten auch diesmal erfolgreich. Die Wiener begannen gegen den defensiven KAC-Bezwinger vorsichtig. 5.550 Fans erlebten ein Drittel lang ein Abtasten mit starker Abwehrarbeit beider Mannschaften, aber ohne viel Offensiv-Aktion.

Vienna Capitals: ungefährdeter Shut-Out-Sieg

Doch 17 Sekunden vor der ersten Pausensirene schlug Andreas Nödl zu. Der Kapitän reagierte gegen Chris Carlisle am schnellsten und schob den Puck zu seinem sechsten Play-off-Tor ein. Zu Beginn des Mitteldrittels nutzte das Team von Serge Aubin das erste Powerplay zur Vorentscheidung, als Jerry Pollastrone einen Abpraller verwertete (24.). Peter Schneider legte im zweiten Versuch das 3:0 nach (36.), Mario Fischer fixierte den Endstand (51.).

Red Bull Salzburg machte Rückstand wett

In Salzburg gab es dagegen im Duell der beiden offensivstärksten Teams dieser Saison Spannung und viele Torszenen. Die Roten Bullen machten dabei zweimal einen Rückstand wett.

Salzburg erkämpfte sich in der Startphase ein Übergewicht, doch als erstes schlugen die Gäste zu. Dan DaSilva nutzte einen leichtfertigen Scheibenverlust von Layne Viveiros an der eigenen Blauen Linie (15.). Im dritten Powerplay, dem zweiten wegen Spielverzögerung, gelang Ryan Duncan der Ausgleich (23.). Nur eine Minute später vergab Thomas Raffl die große Chance auf die Führung, er scheiterte mit einem Penalty an Linz-Torhüter Mike Ouzas.

Nach einem Konter, den Patrick Spannring nach herrlichem Kristler-Pass abschloss (26.), lagen so wieder die Linzer vorne. Martin Stajnoch mit einem sehenswerten Handgelenkschuss ins Kreuzeck (34.) schafften neuerlich den Gleichstand für die Roten Bullen, die mit viel Energie das Schlussdrittel begannen. 67 Sekunden nach Wiederbeginn brachte Brant Harris die Heimischen erstmals in Führung. Raffl traf noch in der gleichen Minute nur die Innenstange, es reichte aber auch so zur 1:0-Führung in der Serie.