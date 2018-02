KAC kassierte siebte Niederlage in Folge

Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Viertelfinale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton NBA Clippers @ Pistons Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 1 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 1 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 1 Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Halbfinale Six Nations Irland -

Italien Six Nations England -

Wales Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale NCAA Division I Mississippi State @ Missouri NBA Pelicans @ Nets NHL Oilers @ Sharks BSL Besiktas -

Tofas Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 2 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 2 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 2 Liga ACB Barcelona -

Bilbao Premiership Harlequins -

Wasps Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Finale Six Nations Schottland -

Frankreich Liga ACB Real Madrid -

Teneriffa Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale NHL Rangers @ Jets NBA Cavaliers @ Celtics NHL Sharks @ Ducks Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 NBA Clippers @ Celtics Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Copa del Rey Valencia -

Teneriffa Premier League Darts Premier League: Newcastle Copa del Rey Real Madrid -

Unicaja Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Copa del Rey Barcelona -

Saski Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finals Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 NHL Wild @ Islanders NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 3 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin NHL Islanders @ Maple Leafs

Eishockey-Rekordmeister KAC befindet sich in der EBEL weiter in der Krise. Im Duell der beiden Vorjahresfinalisten verloren die Klagenfurter am Donnerstag in der 3. Pick-Round-Runde auswärts gegen Spitzenreiter Vienna Capitals mit 1:4 und kassierten damit schon die siebte Niederlage in Folge. Der Zweite Red Bull Salzburg feierte einen spektakulären 9:5-Heimsieg über den Dritten Black Wings Linz.

Der KAC rutschte auf Platz fünf ab, weil Medvescak Zagreb beim HC Innsbruck einen 5:3-Erfolg landete. In der Qualifikationsrunde behauptete der Dornbirner EC durch ein Heim-4:3 über Fehervar Rang eins drei Punkte vor dem neuen Zweiten VSV, der in Villach gegen Znojmo 4:2 gewann. Die Graz 99ers kassierten gegen HCB Südtirol eine 0:4-Heimschlappe.

Chancenlose Klagenfurter

In Wien waren die in der Pick Round weiter makellosen Capitals von der ersten bis zur letzten Sekunde klar dominant und ließen den Gästen nicht den Funken einer Chance. Tore von Schneider (16./PP, 24.), McKiernan (32./PP) und Holzapfel (56./PP) besiegelten den souveränen Erfolg gegen den KAC, dem im Finish durch Duller (58.) nur noch Resultatskosmetik gelang.

Der Titelverteidiger liegt weiterhin drei Punkte vor dem ersten Verfolger Red Bull Salzburg, der sich auf eigenem Eis in einem 9:5-Torfestival gegen die Black Wings durchsetzte. Für die Mozartstädter war es der neunte Erfolg en suite.

VSV im Aufwind

Villach agierte nach den beiden Auftaktsiegen selbstbewusst und ging verdientermaßen durch das erste Powerplay durch Sofron (11.) in Führung. Glenn legte nach einer schönen Aktion zum 2:0 nach, Hickmott (23.) gelang zu Beginn des zweiten Drittels gegen harmlose Tschechen dann die Vorentscheidung. Der VSV schaltete danach einen Gang zurück, Znojmo betrieb noch ein wenig Resultatskosmetik. Sofron traf noch ein zweites Mal für die wiedererstarkten "Adler".

Dornbirn lag nach zwei Dritteln gegen Fehervar mit 2:3 zurück, Caruso (45.) und Reid (52.) drehten das Spiel aber für die Hausherren. Während die Dornbirner auf gutem Weg ins Viertelfinal-Play-off liegen, sind die fünftplatzierten Grazer 99ers im Moment davon weit entfernt. Das 0:4 gegen die Bozener war die dritte Niederlage im dritten Spiel der Qualifikationsrunde.