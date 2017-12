Hattrick! Grabner zaubert bei Rangers-Sieg

Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux ACB Real Madrid -

Murcia ACB Estudiantes -

Valencia NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves Basketball Champions League Enisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins

Österreichs Eishockey-Star Michael Grabner hat die New York Rangers mit dem fünften Hattrick seiner NHL-Karriere zu einem 5:1-Heimsieg über die Carolina Hurricanes geführt. Der 30-jährige Stürmer aus Villach erzielte am Freitagabend die Treffer zum 2:1 (22.), 3:1 (58.) und 4:1 (59.). Sein zweites und drittes Tor waren jeweils "empty net goals". Grabner hält nun bei 13 Saisontreffern.

"Wenn man eine solche Chance bekommt, dann muss man sie nutzen, vor allem wenn man nur mit einem Tor vorne liegt. Es ist immer eine große Erleichterung, wenn man mit zwei Toren führt", betonte Grabner nach dem Match über seinen zweiten Treffer. "Er hat die Gelegenheit bekommen und das Beste daraus gemacht. Er verfügt über enorme Schnelligkeit und findet auch immer die Lücke, um ins leere Tor zu treffen. Er ist da unser Schlüsselspieler", lobte der kanadische Rangers-Head-Coach Alain Vigneault seinen Matchwinner.

Der Kärntner ist mit bereits sechs "empty net goals" in dieser Saison die klare Nummer eins der Liga. In der "even strength goals"-Wertung, die nur die Treffer ohne Überzahlspiele berücksichtigt, ist Grabner, der im Powerplay nicht zum Einsatz kommt, mit 13 Toren aktuell die Nummer zwei - gemeinsam mit dem russischen Superstar Alexander Owetschkin (Washington Capitals) und dem Kanadier Mark Stone (Ottawa Senators). Spitzenreiter ist der 24-jährige Russe Nikita Kutscherow (Tampa Bay Lightning) mit 14.