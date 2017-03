Vanek wechselt innerhalb der NHL

Mittwoch, 01.03.2017

Nach langen Spekulationen ist es jetzt fix: der 33-jährige Eishockey-Crack Thomas Vanek wechselt zu den Florida Panthers. Im Gegenzug erhalten die Detroit Red Wings, bis dato Vaneks Arbeitsgeber, den Verteidiger Dykan McIlrath und einen Drittrundenpick im kommenden NHL-Draft. Zudem übernehmen die Red Wings, die nur mehr wenige Chancen auf einen Playoff-Platz haben die Hälfte von Vaneks Gehalt.

Bei den Florida Panthers wird Vanek in Zukunft nun mit Legende Jaromir Jagr stürmen, die Panthers haben nur einen Punkt Rückstand auf den Platz in den Play-Offs. Für den Steirer sind die Panthers bereits der fünfte Klub in sechs Jahren.

Der Abschied aus Detroit ist dem dreifachen Familienvater Vanek dennoch nicht leicht gefallen. "Es hat für mich hier gut gepasst und ich habe meine Zeit hier genossen", erklärte er in einem Sportsnet-Interview. Aber nun "bin ich aufgeregt, nach Florida zu gehen und mit ihnen anzugreifen. Ich weiß, dass ich nicht der Schnellste bin, aber ich lese das Spiel gut und mache die Spieler um mich herum besser", so Vanek.

