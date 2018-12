Gewinne mit SPOX und Mr. Green 3x2 VIP-Tickets für die PULS4-Super-Bowl-Party

Am 03. Februar 2019 steigt im Mercedes Benz Stadium in Atlanta, Georgia die Super Bowl LIII - und wir holen das Sporthighlight des Jahres nach Wien. Über 4.200 NFL-Fans feiern in der Erste Bank Arena die größte Super Bowl Party Europas. Und Ihr könnt dabei sein! Gewinnt jetzt mit SPOX und Mr. Green 3x2 VIP-Tickets für das unvergessliche PULS4-Event.

