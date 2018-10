NFL im Livestream: Washington Redskins - Dallas Cowboys heute gratis auf SPOX sehen

In Week 7 der NFL-Saison treffen die Washington Redskins auf die Dallas Cowboys. PULS 4 zeigt die Partie live im TV, das Spiel gibt's HIER auf SPOX Österreich im Livestream zu sehen!

Washington zeigte gegen Carolina wieder eindrucksvoll, wie unangenehm dieses Team ist - wenn man früh in Führung geht. Dallas ist in der Hinsicht ganz ähnlich, also die spannende Frage: wer kommt besser in die Partie rein? Denn keines dieser beiden NFC-East-Teams ist dafür gebaut, größere Rückstände aufzuholen.

Im Passspiel jedenfalls sollten die Redskins offensiv besser aufgestellt sein als Dallas, kann Dallas über ein zunehmend vielseitiges, flexibles Run Game die Partie an sich reißen? Oder dominieren auf beiden Seiten die Defensive Lines die Partie?

NFL Live - Wo kann ich Washington Redskins vs. Dallas Cowboys im Livestream sehen?

Die Partie wird im österreichischen Fernsehen live auf PULS 4 übertragen, SPOX Österreich bietet das Duell aus Week 7 im Livestream for free an. HIER ENTLANG! Falls das Live-Video nicht korrekt dargestellt wird, schalte deinen Ad-Blocker aus.

Über die gesamte Saison zeigt PULS 4 pro Woche mindestens ein Livespiel am Sonntagabend, und in dieser Saison auch SPOX. In der kommenden Woche gibt es sogar einen Halloween-Marathon mit drei Spielen am Stück! Bevor der Montag kommt, kommt die NFL!

Washington Redskins vs. Dallas Cowboys: Die Ergebnisse der letzten Duelle