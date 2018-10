NFL-Week 4: Der Aus/Rück-Blick mit Walter und Michi

Woche 4 in der NFL hatte so einiges an Drama zu bieten - nichts aber übertrifft die Situation in Seattle, wo zwischen Earl Thomas und den Seahawks endgültig ein Bruch entstanden ist. Was bedeutet das jetzt für Seattle und für Thomas selbst? Die kultige Week-4-Ausgabe mit Aus- und Rückblick von Walter und Michi am Würstlstand.

