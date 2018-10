NFL-Week 5: Der Aus/Rück-Blick von und mit Walter und Michi

In Week 5 gab es einige wahnsinnig enge Spiele. So behielten die Rams in Seattle nur mit Mühe und Not ihre perfekte Bilanz bei. Im Rematch des NFC Championship Games erwachte die Vikings-Defense wieder zum Leben und rettete einen Sieg gegen Philly über die Zeit.

