Sport Tipps zum Wochenende

Das Interesse der Bevölkerung in Deutschland an Sportevents ist groß. Ob live in einem Stadion ein besonderes Ereignis angeschaut oder es auf dem Bildschirm eines Fernsehers verfolgt wird, viele Menschen lassen sich wichtige Sportveranstaltungen nicht entgehen.

Besonders interessiert waren sie in den Jahren von 2016 bis 2018 laut einer Statistik an

Fußball - 34,4 Prozent

- 34,4 Prozent Skispringen - 13 Prozent

- 13 Prozent Boxen - 12,8 Prozent

- 12,8 Prozent Automobilrennsport - 12,8 Prozent

- 12,8 Prozent Biathlon - 12,8 Prozent

- 12,8 Prozent Tanzen - 12,6 Prozent

- 12,6 Prozent Leichtathletik - 12,4 Prozent

- 12,4 Prozent Handball - 11,4 Prozent

- 11,4 Prozent Ski-Alpin - 10,3 Prozent

- 10,3 Prozent Tennis - 10 Prozent

Im Fernsehen wird heute eine Vielzahl an bedeutenden sportlichen Veranstaltungen übertragen. Über Fernsehzeitschriften oder online lassen sich die Termine frühzeitig einsehen, sodass man das Verfolgen eines Ereignisses bereits im Vorhinein einplanen kann. Da der Sommer die Hauptreisezeit der Deutschen ist, besteht zudem die Möglichkeit, sehenswerte Events im Ausland mit dem geplanten Urlaub zu verknüpfen. Wir haben für das kommende Wochenende einige Tipps zu interessanten Sportereignissen zusammengestellt:

Tour de France

Die 106. Tour de France ist bereits seit dem 6. Juli 2019 in vollem Gange. Sie endet am 28. Juli wie immer in Paris, insgesamt 3.460 Kilometer erwarten die Radsportler, eingeteilt in 21 Etappen. Das Rennen findet in der östlichen Landeshälfte von Frankreich statt. Ein zweitägiger Start in der belgischen Stadt Brüssel zu Ehren von Eddy Merckx, der 1969 seinen ersten von fünf Gesamtsiegen feierte, inbegriffen. Die Strecke führt unter anderem über die Pyrenäen, durch den französischen Süden und über die Alpen. Auf der 33,4 Kilometer langen 20. Etappe am 27. Juli 2019 fällt die Entscheidung im Kampf um das Gelbe Trikot. Am 20. und 21. Juli 2019 stehen die 14. Etappe (Tarbes - Tourmalet, 117 Kilometer) und die 15. Etappe (Limoux - Foix, 185 Kilometer) auf dem Programm.

Weltfest des Pferdesports CHIO in Aachen

Vom 12. bis 21. Juli 2019 findet die weltberühmte CHIO statt. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, findet einige Übertragungen im Fernsehen. So beispielsweise am

Freitag, den Juli 2019 , 14.15 bis 17.00 Uhr: Springreiten "Preis von Nordrhein-Westfalen" und "YAGEO-Preis";

, 14.15 bis 17.00 Uhr: Springreiten "Preis von Nordrhein-Westfalen" und "YAGEO-Preis"; Samstag, den Juli 2019 , 10.30 bis 12.30 Uhr: Vielseitigkeit "SAP-Cup";

, 10.30 bis 12.30 Uhr: Vielseitigkeit "SAP-Cup"; Samstag, den Juli 2019 , 15.15 bis 17.15 Uhr: Dressur Grand Prix Spécial "MEGGLE-Preis", Springreiten "Allianz-Preis", Zusammenfassung "Preis der Schwartz GmbH" und Marathonprüfung für Vierspänner;

, 15.15 bis 17.15 Uhr: Dressur Grand Prix Spécial "MEGGLE-Preis", Springreiten "Allianz-Preis", Zusammenfassung "Preis der Schwartz GmbH" und Marathonprüfung für Vierspänner; Sonntag, den Juli 2019 , 11.00 bis 13.00 Uhr: Dressur Grand Prix Kür "Deutsche Bank Preis";

, 11.00 bis 13.00 Uhr: Dressur Grand Prix Kür "Deutsche Bank Preis"; Sonntag, den Juli 2019 , 15.00 bis 17.00 Uhr: Springreiten 1. Umlauf "Rolex Grand Prix";

, 15.00 bis 17.00 Uhr: Springreiten 1. Umlauf "Rolex Grand Prix"; Sonntag, den Juli 2019 , 17.20 bis 18.25 Uhr: Springreiten 2. Umlauf und Stechen "Rolex Grand Prix";

, 17.20 bis 18.25 Uhr: Springreiten 2. Umlauf und Stechen "Rolex Grand Prix"; Sonntag, den Juli 2019, 19.30 bis 20.00 Uhr: Abschied der Nationen.

Schwimm-Weltmeisterschaft in Gwangju, Südkorea

Die Weltmeisterschaft im Schwimmen begann am 12. Juli 2019 und endet am 28. Juli 2019. Insgesamt werden 42 Weltmeister im Becken sowie sieben Champions im Freiwasser gekürt. Gleichzeitig geht es um die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio 2020. Bis zum 19. Juli 2019 kämpfen die Freiwasser-Athleten um die besten Plätze. Start für die Beckenschwimmer ist der 21. Juli 2019. Es gibt sowohl reine Damen- und Herrendisziplinen als auch zwei Mixed-Events in den Bereichen 4 x 100 Meter Lagen und Freistil. Folgende Disziplinen werden am nächsten Wochenende ausgetragen:

19. Juli 2019 : Wasserball, Deutschland - Italien, Vorrunde Männer

: Wasserball, Deutschland - Italien, Vorrunde Männer 19. Juli 2019 : Synchronschwimmen, Team Freie Kür

: Synchronschwimmen, Team Freie Kür 19. Juli 2019 : Kunst- und Turmspringen, 3-Meter-Brett Frauen

: Kunst- und Turmspringen, 3-Meter-Brett Frauen 20. Juli 2019 : Kunst- und Turmspringen, Synchronspringen, 3-Meter-Brett Mixed

: Kunst- und Turmspringen, Synchronspringen, 3-Meter-Brett Mixed 20. Juli 2019 : Synchronschwimmen, Mixed Duett Freie Kür

: Synchronschwimmen, Mixed Duett Freie Kür 20. Juli 2019 : Synchronschwimmen, Freie Kombination

: Synchronschwimmen, Freie Kombination 20. Juli 2019 : Synchronschwimmen, Gala

: Synchronschwimmen, Gala 20. Juli 2019 : Kunst- und Turmspringen, 19-Meter-Brett Männer

: Kunst- und Turmspringen, 19-Meter-Brett Männer 21. Juli 2019: Beckenwettbewerbe mit 400 Meter Freistil Männer/Frauen, 4 x 100 Meter Freistil-Staffel Männer/Frauen

© Pixabay.com © Ichigo121212 CCO Public Domain

WTA Tennis Turnier in Lausanne, Schweiz

Die Eröffnung des WTA Turniers fand am 13. Juli 2019 statt. Insgesamt spielen vom 15. bis 21. Juli 2019 32 internationale Teilnehmer im Ladies Championship Lausanne auf Sandboden. Die deutschen Teilnehmerinnen sind:

Julia Görges

Tatjana Maria

Mona Barthel

Tamara Korpatsch

Antonia Lottner

Weltweite Tennisturniere vom 15. bis 21. Juli 2019

Parallel finden vom 15. bis 21. Juli 2019 das WTA-Turnier in Bukarest, Rumänien, sowie die ATP-Turniere im schwedischen Bastad (Swedish Open), im kroatischen Umag und in Atlanta, Vereinigte Staaten von Amerika, statt.

Fußballspiele vom 19. Juli bis 21. Juli 2019

Trotz Sommerpause der Bundesliga gibt es jederzeit interessante Fußballspiele zu verfolgen. Nachstehend eine kleine Auswahl: