SPORTMAGAZIN Showroom: Head Tennis Sensor

Ihr wollt euer Tennis auf das nächste Level bringen? Der HEAD Tennis Sensor wurde für ein effektiveres Training und gewinnbringende Analysen konzipiert.

Die Trainings- und Matchdaten werden in Echtzeit aufgezeichnet und für eure Analyse am Smartphone oder Tablet zur Verfügung gestellt. Der HEAD Tennis Sensor wird im Griff eures HEAD-Rackets eingesetzt, voll im Schläger integriert, ist wechselbar und kann in mehr als einem Racket genutzt werden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

UVP: € 100,-

Hier geht's zur Website