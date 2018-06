SPORTMAGAZIN Showroom: Head MxG1

MxG1 HEAD erweitert die innovative Racket-Familie um den hochsportlichen MxG 1 und den komfortablen MxG 7.

Das Geheimnis der revolutionären MxG-Technologie liegt in der innovativen Magnesium-Brücke. Diese ermöglicht den Längssaiten mehr Bewegung und führt so zu mehr Power. Zugleich stabilisiert die speziell geformte Brücke den Schlägerkopf, so hat der Spieler die volle Kontrolle bei jedem Schlag.

UVP: € 250,-

