Ready, steady, go: Rüste dich für Formel 1 und MotoGP in Spielberg

Österreichischen Motorsportfans steht 2018 erneut ein heißer Sommer bevor. Mit der Formel 1 und der MotoGP gastieren wieder die beiden Eliteligen der internationalen Benzinbrüder in Spielberg.

Zwei absolute Highlights, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Ein erfolgreiches Motorsportwochenende will aber gut vorbereitet sein. Hier ist unsere Checklist für deinen High-Speed-Sommer.

Termine und Tickets

Wenn du dir die Action am Red Bull Ring live geben will, musst du dir erstens das jeweilige Wochenende freihalten und zweitens Tickets checken. Während die Formel 1 Spielberg schon Ende Juni beehrt, müssen MotoGP-Fans sich noch bis August gedulden.

Event Termin Formel 1 am Red Bull Ring 29. Juni bis 01. Juli 2018 MotoGP am Red Bull Ring 10. bis 12. August 2018

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Fan-Ansturm erwartet, für beide Events sind aber noch unterschiedlichste Karten im Ticket-Shop erhältlich. Ein (Steh-)Platz im Grünen kostet für Erwachsene jeweils 95 Euro für das gesamte Wochenende. Auf der Tribüne an der Start-Ziel-Geraden bist du für 495 Euro (F1) bzw. 165 Euro (MotoGP) dabei.

Unterkunft

Die Grand-Prix-Wochenenden bedeuten naturgemäß Hochsaison in der Region, was sich auch in den Preisen der rar vorhandenen Hotelzimmer und sonstigen Unterkünfte bemerkbar macht. Ein echter Motorsport-Fan quartiert sich aber ohnehin auf den Campingplätzen rund um die Strecke ein.

Hier lassen sich die Abende und Nächte mit Freunden gemütlich am eigenen Griller verbringen. Und wenn ihr genügend Würstel und Bier vorrätig habt, findet ihr mit Sicherheit neue Bekanntschaften unter den vielen Gleichgesinnten, mit denen sich herrlich über den Motorsport philosophieren lässt.

Hier findet ihr eine Liste der Campingplätze in Spielberg

Ausstattung

Neben allerlei Dingen, die du zum Campieren benötigst, solltest du dich natürlich auch mit Fanutensilien deines Lieblingsfahrers eindecken. Außerdem ist ein Motorsportevent traditionell auch immer eine Leistungsschau, auf ebenso wie neben der Strecke. Wenn du am Parkplatz und dem Campinggelände die Blicke auf dich bzw. dein Vehikel ziehen möchtest, gelingt dir das am besten mit außergewöhnlichen Designs, wie sie etwa die Helme vieler Motorsportstars zieren.

Valentino Rossi fuhr etwa die letzten Wintertests mit einem Helm in Perlen-Optik, für dessen Design er sich von Symbolen und Farben der mexikanischen Volkstradition inspirieren ließ.

Das Design von Lewis Hamiltons Helm der Saison 2017 war Ergebnis eines Contests, an dem über 8000 Fans teilnahmen. Es enthält Reminiszenzen an Hamiltons Idol Ayrton Senna sowie die Schriftzüge "HAM" (nicht nur Abkürzung für Hamilton, sondern auch den den US-Rapper-Slang-Ausdruck "Hard as a Motherfucker") und "Still I Rise", Hamiltons langjähriges Motto.

Individuelle Designs sind aber nicht nur den Stars vorbehalten. Das innovative Hydrographics-Verfahren macht es möglich, dass auch du deinen Motorrad-, Moped- und Fahrradhelm, aber auch ganze Fahrräder, Autofelgen, Karosserieteile, Handyhüllen, etc. mit dem gewünschten Design veredeln kannst. Hydrographics lassen sich praktisch auf jeder wasserbeständigen Oberfläche anwenden.

In Österreich ist Reifenprofi Weichberger eines der wenigen Unternehmen, das dieses Verfahren anbietet. Die Spezialisten der Grazer Weichberger-Filiale halten über 100 Muster zur Auswahl bereit, darüber hinaus sind auch völlig individuelle Designs, etwa mit eigenen Fotos, möglich.