Die Termine der wichtigsten Sportevents 2018

Mit den Olympischen Spielen in Pyeongchang hat das Jahr 2018 bereits eines seiner größten Sporthighlights gesehen, es stehen aber noch reihenweise spektakuläre Events an, die man auf dem Schirm haben sollte.

Eishockey-WM, 4. bis 20. Mai

Auch wenn es das Wetter vielleicht nicht vermuten lässt, steht der Mai einmal mehr im Zeichen des Eishockeysports. In Dänemark rittern die üblichen Verdächtigen aus Kanada, den USA, Schweden, Finnland und Co. um Edelmetall. Die größten Chancen hat wohl die russische Auswahl, die sich unter olympischer Flagge kürzlich schon Olympia-Gold sichern konnte. Gespannt darf man aber auch auf den Auftritt von Überraschungsteam Deutschland sein, das in Pyeongchang sensationell Silber holte.

Jahr Eishockey-Weltmeister 2017 Schweden 2016 Kanada 2015 Kanada 2014 Russland 2013 Schweden 2012 Russland 2011 Finnland 2010 Tschechien 2009 Russland 2008 Russland

Champions-League-Finale, 26. Mai

Schon mit der erfolgreichen Titelverteidigung schrieb Real Madrid im vergangenen Jahr Königsklassen-Geschichte, diesmal könnten die Mannen von Trainer Zinedine Zidane dem mit einem dritten Triumph en suite sogar noch einmal die Krone aufsetzen. Finalgegner ist der wiedererstarkte FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp. Die Reds stehen erstmals seit 2007 wieder im Endspiel und peilen den ersten CL-Titel seit dem legendären Comeback gegen den AC Milan im Jahr 2005 an. Mit einem Erfolg könnten die Engländer auch die Dominanz Spaniens, das seit 2014 immer den CL-Sieger stellte, brechen.

Fußball-WM, 14. Juni bis 15. Juli

Ein absolutes Highlight stellt die FIFA WM in Russland dar. Titelverteidiger Deutschland sieht sich einer Reihe von Herausforderern gegenüber, allen voran Frankreich, Spanien und die südamerikanischen Giganten Brasilien und Argentinien.

Die Trikots der WM-Teilnehmer 2018 © getty 1/27 Die Weltmeisterschaft 2018 rückt immer näher. Das neue Trikot des Titelverteidigers wurde in Berlin vorgestellt. In welchen Farben aber treten Spanien, Argentinien und Co. an? SPOX zeigt die Jerseys. © instagram/@adidasfootball 2/27 Das Design des Gastgebers ist genauso schlicht gehalten wie der Spielstil der Russen. © instagram/@adidasfootball 3/27 adidas: Dürfen wir mal was ausprobieren? Argentinien: Nein! adidas: Nicht mal kleine quadratische Farbabhebungen in den Streifen? Argentinien: Wenn's sein muss... © twitter/ @adidasfootball 4/27 Auch das Auswärtstrikot der der Argentinier ist wahrlich keine Revolution. Dunkel mit den argentinischen Landesfarben ab der Schulter. © instagram/@belgianreddevils 5/27 Gute Stimmung bei Hazard und Co. Wird sich hier etwa über das neue Jersey lustig gemacht? © twitter/ @adidasfootball 6/27 Etwas nachdenklicher wirkt Michy Batshuayi im gelben Auswärtstrikot. Ob er wohl überlegt, welche Variante ihm besser gefällt? © instagram/@japanfootballassociation 7/27 Die Japaner im blau-weißen Nadelsreifenlook. Sehr elegant. © twitter/ @adidasfootball 8/27 Auch das weiße Auswärtstrikot kann sich sehen lassen. © twitter/ @england 9/27 Ganz in weiß ohne jeglichen Schnickschnack kommt England daher. Aber wieso will denn kein Spieler das Jersey präsentieren? © twitter/ @england 10/27 Beim Auswärtstrikot gibt's dann schon etwas mehr Freude in der Kabine. © twitter/ @ equipedefrance 11/27 Ob sich Raphael Varane wohl so darüber freut, dass er das neue Frankreich-Trikot auch zuknöpfen kann? Oder gefallen ihm die Streifenärmel so? © instagram/@adidasfootball 12/27 Ob James bei dieser WM wieder so ein Traumtor gelingt, das seinen Marktwert in die Höhe schießen lässt? © twitter/ @adidasfootball 13/27 Mut zur Farbe hat adidas beim kolumbianischen Alternativtrikot gezeigt. Blau trifft auf orange. © twitter/ @FSSrbije 14/27 Weiß mit einer diagonalen Flagge und roten Rändern. Das Trikot der Serben kann sich sehen lassen. © twitter/ @nikefootball 15/27 Alles andere als langweilig ist Nigerias WM-Dress: Zickzack-Muster in grün-weiß und schwarz-weiß geben dem Trikot einen gewissen Wiedererkennungswert. © instagram/@adidasfootball 16/27 Auch bei den Mexikanern haben die Designer aus Herzogenaurach auf geometrische Akzente gesetzt. © twitter/ @adidasfootball 17/27 Beim Auswärtstrikot dominiert die Nationalflagge als Brustring. © twitter/ @sfv_asf 18/27 Das Trikot der Schweiz hat optisch nicht so viel zu bieten. Deswegen präsentiert man es gleich mehrfach. © twitter/ @uruguay 19/27 Das Auswärtstrikot von Uruguay kommt dem Schweizer Trikot verdächtig nahe. Da hat man bei Puma nicht gerade auf Kreativität gesetzt. © instagram/@sefutbol 20/27 Spanien mag es ja bekanntlich etwas wilder, was geometrische Formen im Trikotdesign betrifft. Schicker als das bisherige Auswärtstrikot ist es allemal © twitter/ @adidasfootball 21/27 Das neue Auswärtstrikot verzichtet dagegen auf diese Wildheit. © twitter/ @footbaliceland 22/27 Im kühlen Island spart man lieber mit Emotionen. Ohne jubelnde Spieler wird das Auswärtstrikot für Russland präsentiert. © instagram/@swemnt 23/27 Schweden hat sich in der Quali gegen Italien durchgesetzt und wird mit diesem gelben Textilstück nach Russland fliegen. Spannend ist anders. © twitter/ @adidasfootball 24/27 Gestreift, kariert und dennoch einfarbig: Schwedens Auswärtsvariante hat alles zu bieten. © hns-cff.hr 25/27 Mit dem traditionellen Karomuster auf der Brust reist die kroatische Auswahl um Mittelfeldspieler Luka Modric nach Russland. © hns-cff.hr 26/27 Auswärts gibt es das Ganze dann in Blautönen mit einem Hauch von Orange. © kfa.or.kr 27/27 Klassisch in schwarz-rot kommt das südkoreanische Heimtrikot daher, während man sich beim Ausweich-Jersey mit dem blau-roten Strichmuster experimentierfreudig zeigte.

Tour de France, 7. bis 29. Juli

21 Etappen, 3.329 Kilometer, drei Wochen durch die Sommerhitze Frankreichs - die Tour de France verlangt ihren Teilnehmern auch 2018 wieder alles ab. Gestartet wird diesmal mit einem Teilstück von Noirmoutier-En-Ille nach Fontenay-Le-Comte. Das Ziel wartet traditionell am Pariser Champs Elysees. Ob Chris Froome die Chance haben wird, seiner Vita den vierten Gesamtsieg in Folge - den fünften insgesamt - hinzuzufügen, wird sich noch weisen. Der Brite war im September bei der Vuelta positiv auf das Asthmamittel Salbutamol getestet worden. Über eine eventuelle Sperre soll vor Tour-Start entschieden werden.

Etappe Von Nach Streckenlänge (in km) 1 Noirmoutier-En-Ile Fontenay-Le-Comte 189 2 Mouilleron La Roche-Sur-Yon 183 3 Cholet Cholet 35 4 La Baule Sarzeau 192 5 Lorient Quimper 203 6 Brest Guerledan 181 7 Fougeres Chartres 231 8 Dreux Amiens 181 9 Arras Roubaix 154 10 Annecy Le Grand-Bornand 159 11 Albertville San Bernardo 108 12 Bourg-Saint-Maurice Alpe d'Huez 175 13 Bourg d'Oisans Valence 169 14 Saint-Paul-Trois-Chateaux Mende 187 15 Millau Carcassonne 181 16 Carcassonne Bagneres-De-Luchon 218 17 Bagneres-De-Luchon Saint-Lary-Soulan 65 18 Trie-Sur-Baise Pau 172 19 Lourdes Laruns 200 20 Saint-Pee-Sur-Nivelle Espelette 31 21 Houilles Paris 115





Leichtathletik-EM, 7. bis 12. August

Die europäische Leichtathletik-Elite gastiert kommenden Sommer in Berlin, wo 2009 auch schon die WM stattgefunden hatte. Rund 1600 Sportler aus 51 Nationen werden in 47 Wettbewerben um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Die Wettkämpfe finden als Teil der erstmals ausgetragenen European Championships statt: Im gleichen Zeitraum werden in Glasgow auch Europameisterschaften im Schwimmen, Turnen, Rudern, Golf, Rad und Triathlon ausgetragen.

